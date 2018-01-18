Путин до 2042 года?

Домен putin2018.ru был зарегистрирован 26 июля 2010 года! Cамый разгар «медведевской оттепели», Путин еще премьер, до Болотной еще два года, но президентский срок уже увеличен до 6 лет (в 2008 г.). Выходит, что последующая многоходовочка была спланирована еще тогда.
Смотрим дальше.
putin2024.ru — регистрация 13 января 2012 г.
putin2030.ru — регистрация 14 февраля 2017 г.
putin2036.ru — регистрация 9 января 2018 г.
и лишь putin2042.ru пока еще свободен.
То есть Россию, по данным whois, ждут еще 24 года путинского правления. В 2042 г. Владимир Владимирович справит аккурат 90-летний юбилей, думаю, тогда он и собирается на пенсию.