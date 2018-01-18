Путин до 2042 года?

Теперь знаю, до каких пор Путин собирается сидеть на России.

Прочитал новость про запуск предвыборного сайта Путина putin2018.ru. Задумался, а кто-то ушлый, ведь, мог засквотить этот домен сильно заранее и продать его «деструктивным силам», что жаждут скомпрометировать «всенародно-избранного». Этого допустить было нельзя. Поинтересовался в сервисе whois.

Домен putin2018.ru был зарегистрирован 26 июля 2010 года! Cамый разгар «медведевской оттепели», Путин еще премьер, до Болотной еще два года, но президентский срок уже увеличен до 6 лет (в 2008 г.). Выходит, что последующая многоходовочка была спланирована еще тогда.



Смотрим дальше.



putin2024.ru — регистрация 13 января 2012 г.

putin2030.ru — регистрация 14 февраля 2017 г.

putin2036.ru — регистрация 9 января 2018 г.

и лишь putin2042.ru пока еще свободен.

То есть Россию, по данным whois, ждут еще 24 года путинского правления. В 2042 г. Владимир Владимирович справит аккурат 90-летний юбилей, думаю, тогда он и собирается на пенсию.

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