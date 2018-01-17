Чубайса попытались закидать листовками на Гайдаровском форуме

Во время выступления на Гайдаровском форуме главу «Роснано» Анатолия Чубайса попытались закидать листовками, сообщает в среду, 17 января, «Дождь».

Телеканал пишет, что активист-одиночка попытался кинуть в Чубайса пачку листовок и выкрикнуть лозунги, но ему это не удалось благодаря охране, которая вывела его из зала. Чубайс поднял с пола листовку и прочитал вслух два лозунга: «Грабители народа должны быть наказаны» и «Чубайса — на нары, народ — на Канары». Глава «Роснано» признался, что второй лозунг ему нравится больше.

Гайдаровский форум — это ежегодная международная конференция в области экономики. Мероприятие проводится с 2010 года.





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