Close
Свобода слова.
Дорого.
Поддержи The New Times.

Тамбовский активист «Открытой России» рассказал о задержании по подозрению в убийстве

17.01.2018

Координатора движения «Открытая Россия» в Тамбове, Владимира Жилкина, полиция задержала по подозрению в убийстве. Об этом Жилкин в среду, 17 января, рассказал «Дождю».

Координатора вместе с женой Натальей доставили в отделение полиции. По словам Жилкина, его подозревают в причастности к убийству, которое произошло 8 января в парке «Дружба». При этом полицейские больше ничего не сказали активисту и не проводили допрос. Жилкин назвал задержание «похищением» и отметил, что у него был запланирован эфир на радио с экспертами «Голоса».

В парке «Дружба» в Тамбове 8 января напали на 42-летнюю женщину. Она скончалась от множественных ножевых ранений.


Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram

Читайте также:

Резня в Перми: драка или попытка убийства 

Лебединая песня Бастрыкина 

В ожидании больших пересадок 

Самый тайный кандидат   

Называть нельзя игнорировать

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.