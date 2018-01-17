Тамбовский активист «Открытой России» рассказал о задержании по подозрению в убийстве

Координатора вместе с женой Натальей доставили в отделение полиции. По словам Жилкина, его подозревают в причастности к убийству, которое произошло 8 января в парке «Дружба». При этом полицейские больше ничего не сказали активисту и не проводили допрос. Жилкин назвал задержание «похищением» и отметил, что у него был запланирован эфир на радио с экспертами «Голоса».
В парке «Дружба» в Тамбове 8 января напали на 42-летнюю женщину. Она скончалась от множественных ножевых ранений.
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