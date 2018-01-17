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В Госдуму внесут законопроект о легализации работы ЧВК

17.01.2018

В Госдуму внесут законопроект о легализации работы частных военных компаний (ЧВК), сообщает в среду, 17 января, «Дождь» со ссылкой на зампреда комитета по законодательству Госдумы Михаила Емельянова.

По словам депутата, ситуация в Сирии показала актуальность ЧВК. Также Емельянов заявил, что к внесению законопроекта о легализации ЧВК авторов подтолкнуло выступление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который заявил о необходимости правовой защиты для сотрудников частных военных компаний. Законопроект позволит привлекать сотрудников ЧВК к участию в контртеррористических операциях за рубежом, к защите суверенитета союзнических государств от внешней агрессии и к защите разных объектов.

О необходимости создания в России легальной защиты для бойцов ЧВК Сергей Лавров заявил в понедельник, 15 января.


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