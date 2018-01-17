ЦИК запретит дипломатам из США наблюдать за выборами президента РФ

Центризбирком России рассмотрит предложение МИД РФ о лишении американских дипломатов права быть наблюдателями на голосовании за президента в 2018 году, сообщает в среду, 17 января, «Интерфакс».
Агентство пишет, что ЦИК скорее всего, согласится с предложением. Член комиссии Василий Лихачев заявил, что «как правило, рекомендация министерства иностранных дел является приоритетной для любого российского учреждения». По словам Лихачева, Центризбирком не сможет не согласиться с МИД.
Предложение МИД было ранее направлено в ЦИК. В министерстве объяснили его тем, что американская сторона не пустила на свои президентские выборы российских дипломатов, которые планировали посетить отдельные избирательные участки.
Агентство пишет, что ЦИК скорее всего, согласится с предложением. Член комиссии Василий Лихачев заявил, что «как правило, рекомендация министерства иностранных дел является приоритетной для любого российского учреждения». По словам Лихачева, Центризбирком не сможет не согласиться с МИД.
Предложение МИД было ранее направлено в ЦИК. В министерстве объяснили его тем, что американская сторона не пустила на свои президентские выборы российских дипломатов, которые планировали посетить отдельные избирательные участки.