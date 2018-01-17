ФСБ задержала экс-главу службы безопасности Березовского

Соколова задержали по подозрению в незаконном хранении оружия и инсценировке терактов. Бывший помощник Березовского работал в ФИЦ «Аналитика и безопасность». Кроме него были задержаны еще несколько сотрудников этой компании, в частности, директор компании Руслан Мильченко и бывший руководитель службы безопасности предприятия «Тольяттиазот» Олег Антошин. Их всех также проверяют на причастность к самарской преступной группировке «Законовские» («Барыги»).
Ранее депутат Госдумы Андрей Луговой направил обращение в Генпрокуроратуру, в котором говорилось, что начальник Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Самарской области Вадим Нещадимов и экс-руководитель следственного отдела УСК по Промышленному району области Олег Трухман могут быть причастны к деятельности ОПГ «Законовские».