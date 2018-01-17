Расследовавшую «внесудебную казнь» мужа женщину задержали в Чечне

В Чечне задержана Амина Автурханова, которая пытается добиться расследования расстрела своего мужа Зелимхана Джабаева, сообщает в среду, 17 января, «Новая газета».

11 января 2018 года в редакцию «Новой газеты» пришло анонимное сообщение о том, что Автурханова исчезла: «Я по поводу Амины Автурхановой из Чечни пишу. Ее 8 числа забрали, до сих пор не отпустили. Думаю, что вы должны знать это».

По данным «Новой газеты», Зелимхан Джабаев был убит 27 января 2017 года на территории второго полка патрульно-постовой службы МВД по Чеченской республике вместе с еще 26 людьми, которых в декабре задержали в ходе спецоперации, ставшей ответом на нападение на полицейских в Грозном. Джабаева в декабре 2016 года забрали из дома сотрудники правоохранительных органов из Старопромысловского района. В РОВД его навещала жена, но спустя несколько недель Джабаев исчез, пишет «Новая газета». При этом Амина Автурханова и ее родственники стали получать угрозы.