На Урале активистам Навального препятствуют в проведении акции 28 января

Активистам в Екатеринбурге пришел отказ в согласовании акции 28 января, которую планировалось провести в рамках «забастовки избирателей», объявленной не допущенным до выборов президента РФ политиком Алексеем Навальным.

«Оказывается, ее проведение, как и вообще призыв не ходить на выборы, создает угрозу безопасности страны, а также подрывает ее политическую и социальную стабильность», — написал Навальный.

В тоже время тех, кто поддерживает выборы, в Екатеринбурге обещают бесплатно катать на аттракционах в местном ледовом городке.

В Пермском штабе Навального вечером 16 января полиция провела обыск и изъяла листовки о забастовке, так как ранее краевой избирком признал их незаконными. На одного из сотрудников штаба Сергея Ухова составили протокол об административном нарушении — «изготовлении или распространение в период подготовки и проведения выборов агитационных материалов с нарушением требований, установленных законодательством». Как пояснил NT Ухов, полиция объяснила составление протокола тем, что ранее в соцсети «ВКонтакте» было размещено фото активиста с листовкой в руках.

«Краевой избирком, нарушая регламент работы, так и не разместил на своем сайте решение о том, что наши листовки признаны незаконными», — отметили активисты.

Что касается акции 28 января, то ее судьба пока остается неизвестной, рассказала NT сотрудник пермского штаба Александра Семенова.

«Мы подавали уведомление в первый возможный день подачи — в пятницу, 12 января. На это уведомление администрация ответила, что нарушены сроки подачи. Хотя уже много лет так подают уведомления, и никаких нареканий по срокам со стороны администрации Перми не было. Второе уведомление подали в понедельник, 15 января. На него еще нет ответа, должен быть ответ до четверга», — пояснила Семенова.

По поводу смены практики о сроках подачи уведомлений активисты обратились в суд.

Ранее в Хабаровске координатора местного штаба Навального Алексея Ворсина суд арестовал на 15 суток, поле того как тот подал уведомление о проведении митинга.



Алексей Навальный объявил о «забастовке избирателей» после того, как ЦИК отказал ему в участии в президентской гонке. Позже он анонсировал всероссийскую акцию протеста, которая должна состояться 28 января.

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