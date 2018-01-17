В ЦИК отреагировали на претензии «Голоса»

Председатель ЦИК России Элла Памфилова поручила разобрать жалобы на нарушения при освещении в СМИ деятельности кандидатов и заявление движения «Голос» о признаках незаконной агитации на телевидении, передает ТАСС.

«Нет никакого массового нарушения, но есть вещи, которые действительно нас настораживают, на которые нам надо обратить внимание», — сказала Памфилова после просмотра сюжетов, представленных движением «Голос».

Она напомнила СМИ о необходимости «очень четко разделять освещение деятельности действующего президента» и «то, что касается предвыборной кампании».

Ранее движение в защиту прав избирателей «Голос» сообщило о выходе на федеральных и региональных телеканалах видеосюжетов, содержащих признаки незаконной предвыборной агитации за одного из кандидатов в президенты России — Владимира Путина. При этом в некоторых сюжетах содержится агитация негативного характера, направленная против других кандидатов.

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