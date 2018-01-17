Напавшим на пермских школьников предъявили обвинения

Главным следственным управлением СК России подросткам предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное группой по предварительному сговору.

«По версии следствия, 15 января 2018 года учащийся 10 класса и его несовершеннолетний знакомый — бывший ученик этого учебного заведения — пришли в школу, вооружившись ножами. Войдя в аудиторию, где занимались дети одного из младших классов, обвиняемые умышленно нанесли 9 ученикам и учительнице множественные ножевые ранения», — говорится в сообщении СКР.

Первоначально рассматривалась версия о том, что подростки подрались между собой, а остальные школьники и учитель пострадали, разнимая их.

По ходатайству следствия судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. После выписки из больницы их переведут в СИЗО. Полученные обвиняемыми ранения они нанесли себе сами, отмечают в СК.

Ранее также стало известно, что следственные органы возбудили уголовное дело по факту халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека в отношении неустановленных сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних.

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