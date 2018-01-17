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Петербургского журналиста MR7 Кагермазова увезли из Закса в Следственный комитет

17.01.2018

Журналиста петербургского издания MR7.ru Сергея Кагермазова задержали в здании Законодательного собрания и доставили в Следственный комитет, сообщается в среду, 17 января, на сайте издания.

Ранее журналиста не пустили в здание Закса без объяснения причин, не смотря на действующий пропуск. Затем к нему подошли два следователя с повесткой на допрос в связи с уклонением от службы в армии.

Сергей Кагермазов получил повестку в военкомат прямо у здания Заксобрания в 2017 году. Журналист полагает, что к попыткам отправить его в армию причастен спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров. Кагермазов опубликовал несколько расследований о деятельности Макарова и его соратников в Петербургском парламенте. После чего спикер несколько раз публично замечал, что корреспондент MR7.ru не служил. Призывная комиссия одобрила прошение Кагермазова о замене военной службы на альтернативную гражданскую.

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