Генпрокуратура Украины пригласила Поклонскую на беседу в Киев

Лысенко предложил Поклонской «пообщаться» на тему госизмены и запрета деятельности Меджлиса крымскотатарского народа*. Он также добавил, что Генпрокуратура готова взять расходы на поездку на себя. Пост Лысенко стал ответом на депутатский запрос Поклонской, в котором содержался призыв начать расследование в отношении президента Украины Петра Порошенко и других политиков, которых депутат подозревает в создании преступного сообщества, которое якобы совершило государственный переворот на Украине.
Наталья Поклонская с 2014 по 2016 год была прокурором Республики Крым. После вхождения полуострова в состав России она была избрана в Госдуму от фракции «Единая Россия».
* Меджлис крымскотатарского народа — организация, запрещенная в России как экстремистская