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Генпрокуратура Украины пригласила Поклонскую на беседу в Киев

17.01.2018

Депутата Госдумы Наталью Поклонскую на беседу в Киев пригласила Генеральная прокуратура Украины. Об этом в среду, 17 января, в своем Facebook написал официальный представитель ведомства Андрей Лысенко.

Лысенко предложил Поклонской «пообщаться» на тему госизмены и запрета деятельности Меджлиса крымскотатарского народа*. Он также добавил, что Генпрокуратура готова взять расходы на поездку на себя. Пост Лысенко стал ответом на депутатский запрос Поклонской, в котором содержался призыв начать расследование в отношении президента Украины Петра Порошенко и других политиков, которых депутат подозревает в создании преступного сообщества, которое якобы совершило государственный переворот на Украине.

Наталья Поклонская с 2014 по 2016 год была прокурором Республики Крым. После вхождения полуострова в состав России она была избрана в Госдуму от фракции «Единая Россия».


* Меджлис крымскотатарского народа — организация, запрещенная в России как экстремистская

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