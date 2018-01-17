Close
Свобода слова.
Дорого.
Поддержи The New Times.

Суд арестовал напавших на школу в Перми

17.01.2018

Мотовилихинский районный суд Перми на выездном заседании в больнице, где находятся двое подозреваемых в нападении на учеников школы № 127, вынес решение об аресте подростков на 2 месяца. Защита просила о мере пресечения в виде домашнего ареста.

Подростков отправят в больничный блок СИЗО, как только это позволит состояние их здоровья.

Нападение на учеников и педагога школы № 127 в Перми произошло утром 15 января, когда двое подростков, вооружившись ножами, устроили резню в одном из кабинетов, где в это время у учеников 4 класса шел урок. В результате пострадали 15 человек, среди которых сами нападавшие, школьники и учительница. Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. 17 января также стало известно, что следственные органы возбудили уголовное дело по факту халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека в отношении неустановленных сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних. 

Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram

Читайте также:

Резня в Перми: драка или попытка убийства 

Лебединая песня Бастрыкина 

В ожидании больших пересадок 

Самый тайный кандидат   

Называть нельзя игнорировать

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.