Суд арестовал напавших на школу в Перми

Мотовилихинский районный суд Перми на выездном заседании в больнице, где находятся двое подозреваемых в нападении на учеников школы № 127, вынес решение об аресте подростков на 2 месяца. Защита просила о мере пресечения в виде домашнего ареста.

Подростков отправят в больничный блок СИЗО, как только это позволит состояние их здоровья.

Нападение на учеников и педагога школы № 127 в Перми произошло утром 15 января, когда двое подростков, вооружившись ножами, устроили резню в одном из кабинетов, где в это время у учеников 4 класса шел урок. В результате пострадали 15 человек, среди которых сами нападавшие, школьники и учительница. Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. 17 января также стало известно, что следственные органы возбудили уголовное дело по факту халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека в отношении неустановленных сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних.

Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram

Читайте также:

Резня в Перми: драка или попытка убийства

Лебединая песня Бастрыкина

В ожидании больших пересадок

Самый тайный кандидат

Называть нельзя игнорировать