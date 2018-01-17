Священника Грозовского приговорили к 14 годам за педофилию

Приозерский городской суд Ленинградской области огласил приговор обвиняемому в педофилии священнику Глебу Грозовскому. Ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год. Также он должен выплатить по 400 тыс. рублей каждой из семей трех потерпевших, передает «Интерфакс».

Прокурор в ходе прений сторон просил приговорить Грозовского к 15 годам колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием детей, на 12 лет.

Летом 2011 года на территории православного детского лагеря в Ленобласти Грозовский, являясь клириком Вознесенского (Софийского) собора в Царском Селе, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении нескольких детей, не достигших 14-летнего возраста. Аналогичные действия, по данным следствия, Грозовский совершил в июне 2013 года в Греции, в лагере православного детско-юношеского клуба «Филадельфия».

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