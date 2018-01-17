Священника Грозовского приговорили к 14 годам за педофилию

Приозерский городской суд Ленинградской области огласил приговор обвиняемому в педофилии священнику Глебу Грозовскому. Ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год. Также он должен выплатить по 400 тыс. рублей каждой из семей трех потерпевших, передает «Интерфакс».
Прокурор в ходе прений сторон просил приговорить Грозовского к 15 годам колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием детей, на 12 лет.
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