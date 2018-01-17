В Ингушетии сгорел офис ПЦ «Мемориал»

Утром 17 января в офисе Правозащитного центра «Мемориал», расположенного в Назрани (Ингушетия) произошел пожар, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по республике.

По данным пожарных, сгорели компьютеры, столы, стулья и офисная бумага. Площадь горения составила 76 м2. Пострадавших нет. Причины возгорания пока не установлены.

По данным «Новой газеты» , офис «Мемориала» подожгли. На видео, зафиксировавшем поджог, видны два молодых человека в масках и перчатках, которые приставляют лестницу к крыше и взбираются по ней на второй этаж, где и находится офис «Мемориала». У поджигателей в руках была канистра. В кабинете руководителя назрановского «Мемориала» Тимура Акиева найдена расплавленная пластиковая бутылка с отчетливым запахом керосина. На записи видно, как молодые люди пытаются сломать одну из видеокамер, установленных на здании офиса, отмечает издание.

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