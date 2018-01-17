После нападения на школу в Перми возбуждено второе дело

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ) в отношении неустановленных сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних. Об этом сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье».

Источники издания при этом не уточнили, о каких подразделениях идет речь: входящих в структуру органов внутренних дел, краевых или муниципальных органов власти.

NT

Как сообщилив пресс-службе Пермского краевого суда, в Мотовилихинский районный суд Перми поступило ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемым в нападении подростков. Заседание пройдет в больнице.

Нападение на учеников и педагога школы № 127 в Перми произошло утром 15 января, когда двое подростков, вооружившись ножами, устроили резню в одном из кабинетов, где в это время у учеников 4 класса шел урок. В результате пострадали 15 человек, среди которых сами нападавшие, школьники и учительница. Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.

Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram

Читайте также:

Резня в Перми: драка или попытка убийства

Лебединая песня Бастрыкина

В ожидании больших пересадок

Самый тайный кандидат

Называть нельзя игнорировать