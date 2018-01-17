Дональд Трамп прошел тест на умственные способности

Врач Белого дома США Ронни Джексон сообщил, что президент Дональд Трамп получил идеальный результат после прохождения теста, предназначенного для выявления неврологических нарушений. Таким образом Трамп не страдает психическими проблемами, которые мешают ему работать, передает The New York Times.

«Я не нашел причин, чтобы думать, что у президента есть какие-то проблемы с мышлением», — сказал Ронни Джексон.

Как утверждается, Трам сам попросил о тестировании, чтобы ответить недоброжелателям, которые не раз отмечали странности в его речи и поведении. Так в книге Майкла Вольфа «Огонь и ярость» , утверждалось, что даже собственные консультанты и коллеги Трампа подвергли сомнению его пригодность к работе.

Трамп получил оценку 30 из 30 в тесте, который фокусируется на «внимании и концентрации, исполнительных функциях, памяти, языке» и других умственных способностях. Он просит пациентов повторять слова, идентифицировать изображения животных, таких как лев или верблюд, нарисовать куб или часы, установленные на определенное время.

Ряд экспертов сказали The New York Times, что такой краткий тест не является исчерпывающим.

Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram

Читайте также:

Резня в Перми: драка или попытка убийства

Лебединая песня Бастрыкина

В ожидании больших пересадок

Самый тайный кандидат

Называть нельзя игнорировать