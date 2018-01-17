Дональд Трамп прошел тест на умственные способности

Врач Белого дома США Ронни Джексон сообщил, что президент Дональд Трамп получил идеальный результат после прохождения теста, предназначенного для выявления неврологических нарушений. Таким образом Трамп не страдает психическими проблемами, которые мешают ему работать, передает The New York Times.
«Я не нашел причин, чтобы думать, что у президента есть какие-то проблемы с мышлением», — сказал Ронни Джексон.
Трамп получил оценку 30 из 30 в тесте, который фокусируется на «внимании и концентрации, исполнительных функциях, памяти, языке» и других умственных способностях. Он просит пациентов повторять слова, идентифицировать изображения животных, таких как лев или верблюд, нарисовать куб или часы, установленные на определенное время.
Ряд экспертов сказали The New York Times, что такой краткий тест не является исчерпывающим.
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