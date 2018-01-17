Движение «Голос» заявило о незаконной агитации за Путина

Движение в защиту прав избирателей «Голос» выпустило заявление в адрес ЦИК о нарушениях предвыборного законодательства. Речь идет о выходе на федеральных и региональных телеканалах видеосюжетов, «содержащих явные признаки незаконной предвыборной агитации за одного из кандидатов в президенты России». При этом в некоторых сюжетах содержится агитация негативного характера, направленная против других кандидатов, отмечают в «Голосе».

«В них выражается предпочтение единственному кандидату — Путину В.В., демонстрируются высказывания избирателей с указанием, за какого кандидата они будут голосовать; эти высказывания содержат описание возможных последствий избрания или неизбрания кандидата; информация распространяется с явным преобладанием сведений об одном кандидате в сочетании с позитивными комментариями. В большинстве сюжетов содержится информация, не связанная с профессиональной деятельностью или исполнением В.В. Путиным служебных обязанностей президента России. Сюжеты очевидно способствуют формированию положительного отношения избирателей к кандидату в президенты России В.В. Путину», — говорится в заявлении.

«Голос» просит ЦИК, правоохранительные органы, Роскомнадзор провести разъяснительную работу среди кандидатов и СМИ, а также наказать виновных.

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