Курс биткоина рухнул на 25%

Курс биткоина за сутки упал более чем на 25%, опустившись почти до $10 тыс., сообщает «Интерфакс». Низшая точка была пройдена в 01:34 по Москве — тогда один биткоин стоил $10 194; после этого стала наблюдаться тенденция к повышению.

В последний раз биткоин стоил так дешево 1 декабря 2017 года. В первые часы вторника, 16 января, его стоимость превышала $14 тыс., отмечает агентство. Падение демонстрируют и другие криптовалюты: Ethereum за сутки опустился на 26%, Ripple упала на 40%.

Такое резкое ослабление аналитики связывают с заявлениями министра финансов Южной Кореи, который вновь заговорил о возможности запрета деятельности криптовалютных бирж в стране.

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