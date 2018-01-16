Россия осталась «несвободной» страной в новом рейтинге Freedom House

В рейтинге, где 1 — наиболее свободная страна, а 7 — наименее свободная, Россия получила 6,5. Политические свободы в РФ получили максимально низкий рейтинг, гражданские свободы — 6 из 7 баллов. Freedom House написала, что власть в России сконцентрирована в руках президента Владимира Путина. НКО отметила, что в 2017 году на выборах доминировали одобренные Кремлем кандидаты, а на выборы в 2018 году власти не пустили Алексея Навального. Также среди главных событий прошлого года, связанных с политическими или гражданскими свободами, Freedom House указала преследование геев в Чечне, убийства журналистов Николая Андрущенко и Дмитрия Попкова и запрет «Свидетелей Иеговы».
Freedom House — это неправительственная организация со штаб-квартирой в Вашингтоне. Она была основана в 1941 году.