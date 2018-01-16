Навальный пожаловался на закон о выборах в Конституционный суд

Политик Алексей Навальный, которого ЦИК не допустил до участия в выборах президента России, направил в Конституционный суд РФ жалобу на противоречие закона о выборах президента Конституции, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на юриста Ивана Жданова.
Навальный просит признать неконституционным закон о выборах президента РФ в части, которая устанавливает дополнительные ограничения по наличию пассивного избирательного права.
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