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Навальный пожаловался на закон о выборах в Конституционный суд

16.01.2018

Политик Алексей Навальный, которого ЦИК не допустил до участия в выборах президента России, направил в Конституционный суд РФ жалобу на противоречие закона о выборах президента Конституции, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на юриста Ивана Жданова.

Навальный просит признать неконституционным закон о выборах президента РФ в части, которая устанавливает дополнительные ограничения по наличию пассивного избирательного права.

Ранее Верховный суд России дважды отказал политику в его жалобе на нерегистрацию в качестве кандидата.

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