Охрана пермской школы рассказала подробности нападения на учеников

Пермскую школу № 127, где 15 января произошло нападение на школьников, охраняют сотрудники компании «Аякс-Безопасность». В ЧОП уверяют, что действовали в соответствии с должностными инструкциями. Охранное предприятие распространило в местных СМИ официальное заявление.
В заявлении говорится, что охранник, дежуривший 15 января, работает на объекте более трех лет. Ежегодно он подтверждает квалификацию и знание правил осуществления охраны. Далее цитируем обстоятельства происшествия по версии ЧОП «Аякс-Безопасность».
Учащийся А. прошел через турникет, приложив свой магнитный пропуск. Учащийся Л. пропуска не имел. Учащийся А. хотел приложить свой пропуск повторно, чтобы пропустить в школу учащегося Л. Но охранник не дала ему этого сделать. Тогда Л. сказал охраннику, что забыл свой пропуск дома.
В данной ситуации, в соответствии с распоряжениями руководства школы, охранник дала подростку Л. журнал, куда записываются все ученики, забывшие свои магнитные пропуски. В дальнейшем, этот журнал передается классным руководителям, которые напоминают ученикам об обязательном ношении магнитных пропусков с собой. Учащийся Л. записался в данный журнал, и охранник пропустила его в школу.
Через некоторое время охранник увидела в коридоре школы на первом этаже учеников, которые спускались по лестнице, и сказали ей, что на третьем этаже школы два подростка с ножом.
Незамедлительно сотрудник охраны Г. нажала тревожную кнопку, которая передает сигнал тревоги на пульт Вневедомственной охраны Росгвардии.
Затем охранник позвонила в дежурную часть ООО «Частная охранная организация «Аякс-Безопасность» и попросила прислать ей помощь. В ответ на звонок оперативный дежурный ООО «Частная охранная организация «Аякс-Безопасность» направил на место Группу быстрого реагирования (ГБР). После этого сотрудник охраны школы позвонила во Вневедомственную охрану Росгвардии и уточнила у оператора, прошел ли сигнал тревоги. Оператор Вневедомственной охраны Росгвардии по телефону подтвердила факт получения сигнала тревоги и выезд на место экипажа Росгвардии.
Первыми, через 5 минут после вызова, на место происшествия прибыл экипаж ГБР ООО «Частная охранная организация «Аякс-Безопасность». Охранник школы провела охранника ГБР П. на третий этаж. Охранник ГБР П. увидел в одном из кабинетов двоих подростков, в руках одного из них был нож. Оба подростка были в крови. Охранник выбил нож из рук одного из подростков. Обоих подростков сотрудник ГБР растащил друг от друга в разные стороны. После этого, убедившись, что подростки не оказывают сопротивления и не представляют угрозы, охранник ГБР П. открыл окна, т.к. в помещении было задымление. Далее охранник ГБР П. осуществлял охрану места происшествия. Через минуту прибыли сотрудники Вневедомственной охраны Росгвардии, которые и задержали этих двух подростков.
В это время охранник школы Г., увидев окровавленную учительницу, первая вызвала ей скорую медицинскую помощь.
Затем на место прибыли пожарные, скорая медицинская помощь и другие экстренные службы».
Заявление ООО «Частная охранная организация «Аякс-Безопасность» предоставлено The New Times порталом 59.ru.
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