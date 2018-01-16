Охрана пермской школы рассказала подробности нападения на учеников

Пермскую школу № 127, где 15 января произошло нападение на школьников, охраняют сотрудники компании «Аякс-Безопасность». В ЧОП уверяют, что действовали в соответствии с должностными инструкциями. Охранное предприятие распространило в местных СМИ официальное заявление.

В заявлении говорится, что охранник, дежуривший 15 января, работает на объекте более трех лет. Ежегодно он подтверждает квалификацию и знание правил осуществления охраны. Далее цитируем обстоятельства происшествия по версии ЧОП «Аякс-Безопасность».

«Около 10 часов в школу зашли два подростка — учащихся школы. Они были одеты обычно, вели себя обычно, не проявляя признаков волнения или агрессии.

Учащийся А. прошел через турникет, приложив свой магнитный пропуск. Учащийся Л. пропуска не имел. Учащийся А. хотел приложить свой пропуск повторно, чтобы пропустить в школу учащегося Л. Но охранник не дала ему этого сделать. Тогда Л. сказал охраннику, что забыл свой пропуск дома.

В данной ситуации, в соответствии с распоряжениями руководства школы, охранник дала подростку Л. журнал, куда записываются все ученики, забывшие свои магнитные пропуски. В дальнейшем, этот журнал передается классным руководителям, которые напоминают ученикам об обязательном ношении магнитных пропусков с собой. Учащийся Л. записался в данный журнал, и охранник пропустила его в школу.

Через некоторое время охранник увидела в коридоре школы на первом этаже учеников, которые спускались по лестнице, и сказали ей, что на третьем этаже школы два подростка с ножом.

Незамедлительно сотрудник охраны Г. нажала тревожную кнопку, которая передает сигнал тревоги на пульт Вневедомственной охраны Росгвардии.

Затем охранник позвонила в дежурную часть ООО «Частная охранная организация «Аякс-Безопасность» и попросила прислать ей помощь. В ответ на звонок оперативный дежурный ООО «Частная охранная организация «Аякс-Безопасность» направил на место Группу быстрого реагирования (ГБР). После этого сотрудник охраны школы позвонила во Вневедомственную охрану Росгвардии и уточнила у оператора, прошел ли сигнал тревоги. Оператор Вневедомственной охраны Росгвардии по телефону подтвердила факт получения сигнала тревоги и выезд на место экипажа Росгвардии.

Первыми, через 5 минут после вызова, на место происшествия прибыл экипаж ГБР ООО «Частная охранная организация «Аякс-Безопасность». Охранник школы провела охранника ГБР П. на третий этаж. Охранник ГБР П. увидел в одном из кабинетов двоих подростков, в руках одного из них был нож. Оба подростка были в крови. Охранник выбил нож из рук одного из подростков. Обоих подростков сотрудник ГБР растащил друг от друга в разные стороны. После этого, убедившись, что подростки не оказывают сопротивления и не представляют угрозы, охранник ГБР П. открыл окна, т.к. в помещении было задымление. Далее охранник ГБР П. осуществлял охрану места происшествия. Через минуту прибыли сотрудники Вневедомственной охраны Росгвардии, которые и задержали этих двух подростков.

В это время охранник школы Г., увидев окровавленную учительницу, первая вызвала ей скорую медицинскую помощь.

Затем на место прибыли пожарные, скорая медицинская помощь и другие экстренные службы».

Заявление ООО «Частная охранная организация «Аякс-Безопасность» предоставлено The New Times порталом 59.ru.

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