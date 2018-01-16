Из дела «Седьмой студии» убрали обвинение в «несуществующем» спектакле «Сон в летнюю ночь»

Обновлено: Басманный суд Москвы продлил до 19 апреля домашний арест режиссера Кирилла Серебренникова.

Следствие по делу «Седьмой студии» отказалось от претензий к спектаклю «Сон в летнюю ночь», в непостановке которого ранее обвинялись сотрудники студии, сообщает во вторник, 16 января, «КоммерсантЪ».

Об этом на заседании в Басманном суде Москвы заявила адвокат бывшего гендиректора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского Ксения Карпинская. Следствие исключило из окончательной редакции обвинения информацию об обстоятельствах хищения 2,3 млн руб., которые были выделены на «Сон в летнюю ночь».

Ранее следствие утверждало, что спектакль не был поставлен. Однако его премьера состоялась осенью 2012 года. После того как претензии следствия стали достоянием общественности, зрители устроили флешмоб #ябылнаплатформе, опубликовав в соцсетях свои отзывы на «Сон в летнюю ночь».

Фигурантов дела «Седьмой студии» обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа», которым занимался Серебренников. Режиссер свою вину не признает. Ранее Минкульт оценил сумму ущерба в 133 млн руб. Во время заседания 16 января адвокаты обвиняемых признали, что сотрудники студии обналичивали выделенные Министерством культуры средства, однако заявили, что это не является преступлением.

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