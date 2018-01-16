Генпрокуратура проверит организаторов «Артдокфеста»

Генеральная прокуратура России назначила проверку на наличие публичного оправдания терроризма и экстремизма в действиях организаторов фестиваля «Артдокфест», режиссера фильма «Полет пули» Беаты Бубенец и режиссера фильма «Война ради мира» Евгения Титаренко, сообщает ТАСС.

Проверка назначена по заявлению руководителя движения SERB Игоря Бекетова. По его словам, организаторы фестиваля во главе с Виталием Манским пытаются публично оправдать действия террористов и экстремистов на территории Юго-Востока Украины. Публичная демонстрация подобных документальных фильмов провоцирует массовые беспорядки, так как граждане фактически вынуждены прибегать к самозащите своих гражданских прав, к чему их сознательно и целенаправленно провоцируют организаторы фестиваля, говорится в тексте заявления, которое имеется в распоряжении ТАСС.

Фестиваль документального кино «Артдокфест» состоялся в Москве в декабре 2017 года. Украинская лента «Война ради мира», которая рассказывает истории добровольцев, сражающихся на Востоке Украины на стороне властей, была снята с показа. Показ фильма «Полет пули», посвященный военным будням на Донбассе в 2014 году, сорвали активисты движения SERB. Ворвавшись в зал кинотеатра «Октябрь», они разлили пахучую жидкость, зрителей пришлось эвакуировать.

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