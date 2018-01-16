Close
Свобода слова.
Дорого.
Поддержи The New Times.

Генпрокуратура проверит организаторов «Артдокфеста»

16.01.2018

Генеральная прокуратура России назначила проверку на наличие публичного оправдания терроризма и экстремизма в действиях организаторов фестиваля «Артдокфест», режиссера фильма «Полет пули» Беаты Бубенец и режиссера фильма «Война ради мира» Евгения Титаренко, сообщает ТАСС

Проверка назначена по заявлению руководителя движения SERB Игоря Бекетова. По его словам, организаторы фестиваля во главе с Виталием Манским пытаются публично оправдать действия террористов и экстремистов на территории Юго-Востока Украины. Публичная демонстрация подобных документальных фильмов провоцирует массовые беспорядки, так как граждане фактически вынуждены прибегать к самозащите своих гражданских прав, к чему их сознательно и целенаправленно провоцируют организаторы фестиваля, говорится в тексте заявления, которое имеется в распоряжении ТАСС.

Фестиваль документального кино «Артдокфест» состоялся в Москве в декабре 2017 года. Украинская лента «Война ради мира», которая рассказывает истории добровольцев, сражающихся на Востоке Украины на стороне властей, была снята с показа. Показ фильма «Полет пули», посвященный военным будням на Донбассе в 2014 году, сорвали активисты движения SERB. Ворвавшись в зал кинотеатра «Октябрь», они разлили пахучую жидкость, зрителей пришлось эвакуировать. 

Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram

Читайте также:

В ожидании больших пересадок 

Как фанера над Хмеймимом 

Собирать до посинения 

Самый тайный кандидат 

Называть нельзя игнорировать

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.