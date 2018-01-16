Защита Серебренникова считает обналичивание бюджетных средств законным

Во время заседания Басманного суда Москвы адвокаты заявили, что главный бухгалтер Нина Масляева на собственные нужды обналичила 130 млн руб., но позже вернула деньги в кассу студии. Адвокат Кирилла Серебренникова Дмитрий Харитонов сказал, что эти деньги тратились по назначению — на проект «Платформа». Также адвокат бывшего гендиректора студии Юрия Итина Юрий Лысенко подчеркнул, что законом не запрещено обналичивать деньги. Его подопечный напомнил, что на очных ставках Масляева не подтвердила, что передавала остальным фигурантам дела деньги, при этом выводы следствия строятся на ее показаниях.
Фигурантов дела «Седьмой студии» обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа», которым занимался Серебренников. Режиссер свою вину не признает. Басманный суд рассматривает вопрос о продлении обвиняемым меры пресечения. Ранее в Минкульт поднял сумму ущерба по делу с 68 до 133 млн руб.
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