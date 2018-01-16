Журналистов не пустили на суд по делу Белых

Процесс по делу бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, которого обвиняют в получении взяток, перенесли из Пресненского суда Москвы в СИЗО «Матросская тишина» из-за плохого самочувствия подсудимого. 16 января журналистов, собравшихся на проходной следственного изолятора, не пустили на заседание, сообщает «Медиазона».

Корреспонденты «Медиазоны», «Русской службы Би-би-си», «Новой газеты», радиостанции «Эхо Москвы» и 7x7 передали на проходной СИЗО заявления об участии в открытом заседании суда, но ответа не получили.

По телефону дежурной части «Матросской тишины» сказали, что сейчас у руководства «идет совещание», однако сроков его окончания назвать не смогли; в пресс-службе московского управления ФСИН сказали, что решение принимает судья.

Белых задержали в 2016 году в московском ресторане, где, по версии следствия, он получил взятку. По версии следствия, в 2012–2016 годах экс-губернатор получил две взятки на общую сумму €600 тыс. за покровительство в пользу «Нововятского лыжного комбината» и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания».

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