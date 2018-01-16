Оюб Титиев написал Путину о своей невиновности

Руководитель грозненского отделения Правозащитного центра «Мемориал» Оюб Титиев написал заявление на имя президента России Владимира Путина, главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, директора ФСБ Александра Бортникова, сообщает «Кавказ.Реалии».

В заявлении Титиев сообщает, что наркотики в его автомобиль подбросили, а уголовное дело сфабриковали.

«Если я.... признаю себя виновным..., это будет означать, что меня заставили признать себя виновным путем физического воздействия или шантажом», — пишет правозащитник.

Заявление Титиев написал по собственному желанию и передал своему адвокату, отмечает «Кавказ.Реалии».

Оюб Титиев был задержан 9 января. В чеченской полиции заявили, что в машине правозащитника нашли наркотики. Сам он утверждает, что их подкинули полицейские. Его родственники покинули республику в целях безопасности.

Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram

Читайте также:

В ожидании больших пересадок

Как фанера над Хмеймимом

Собирать до посинения

Самый тайный кандидат

Называть нельзя игнорировать