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Минкультуры потребовало от фигурантов дела «Седьмой студии» 133 млн рублей

16.01.2018

Министерство культуры заявило иск о возмещении вреда на более чем 133 млн руб. по делу «Седьмой студии», сообщает «Дождь» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Исковое заявление подано на сумму 133 млн 237 тыс. 920 руб. Ранее о том, что сумма ущерба по делу выросла с 68 до 133 млн руб. сообщал «Интерфакс». 

Фигурантами дела являются  бывший генеральный продюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников, бывший главный бухгалтер Нина Масляева и бывший гендиректор Юрий Итин. Их обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа», которым занимался Серебренников. Режиссер свою вину не признает.


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