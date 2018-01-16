Михаил Ходорковский о стратегиях 18 марта

За последние несколько недель я принял участие в двух обсуждениях тактики на ближайшие месяцы. В Санкт-Петербурге в штабе Навального и в Москве в штабе Собчак. Кроме того, я прочитал прекрасные статьи Дмитрия Орешкина и Александра Кынева. Что любопытно — у обоих, не смотря на разногласия, общий вывод про то, кому и почему выгодна тактика бойкота.



Однако оставим в стороне науку.

Вот мои выводы.



1. В тот момент, когда стало ясно, что Путин даст уговорить себя пойти на 4 президентский срок, предстоящее политическое действо перестало быть выборами.

Для меня лично совершенно не важно кого «допустят», а кого и по каким причинам нет, если «победитель» назначен.

В такой ситуации единственным реальным путем смены власти является революция (предпочтительно в ее ненасильственной форме), но общество пока не готово к такому способу решения своих проблем.

Вывод — способа сменить власть в марте — нет.

2. 96 тыс. участков по стране, «избирательные султанаты», многоуровневая система фальсификаций, зависимые от власти избиркомы и суды сверху донизу. «Власть зовет на выборы — значит им это нужно и идти не надо» — парадоксальная зависимость от неуважаемой власти! Что им нравится или нет для нас вообще не аргумент. Думайте своей головой! Технические сложности у Памфиловой и Кириенко конечно будут. От чего будет больше проблем — от явки или неявки? Кто знает? Кого вообще волнуют их проблемы?

Вывод — разговоры о том, как власти будет «тяжелее сфальсифицировать результат» бессмысленны — сфальсифицируют.

3. Более 2 миллионов часов «избирательной процедуры» (около 100 тыс. дней или 300 лет), достаточно тупые исполнители, «заточенные на результат», нежелание власти всерьез наказывать попавшихся нарушителей, чтобы не сломать машину фальсификаций. При активной работе наблюдателей примеров нарушений в любой сфере (от явки до подсчета) будет достаточно, чтобы предъявить обществу. В отсутствии независимого суда никакие нарушения не будут основанием для отмены выборов.

Вывод — работа наблюдателей важна. Утверждение, что контроль явки панацея — наивен.

4. «Участие в псевдовыборах аморально — пойду наблюдателем» — очевидное логическое противоречие. «Выборы, на которых моему кандидату не дадут победить — выборы, на них надо ходить. Выборы, на которые моего кандидата не допустили — не выборы, ходить на них аморально» — логическое противоречие (вы хотели победить или согреться?) «Не пойду никуда, поскольку мой голос не повлияет на результат» — справедливо и для оппозиции и для «лоялистов». «На участок не пойду, а пойду в день выборов протестовать и убеждать идущих на участки не идти» — логично, но сильно незаконно, поэтому сегодня удел немногих.

Вывод — любая тактика «участия через неучастие» в день голосования в нынешних условиях либо нелогична, либо незаконна, либо не выделяет из обычной толпы безразличных.

5. «Ходить на псевдовыборы аморально, не пойду и плевать на то, что этого никто не заметит» — позиция понятная. Действительно никто не заметит миллион «идейных надиванщиков» среди 50 миллионов ленивых и безразличных. Эта часть общества, в белых тогах высоко на холме, интересна только им самим. Когда мы победим, они спустятся, объяснят нам, почему мы все сделали неверно и улезут обратно, на холм. Блистать моральной белизной.

Вывод — стратегия «морального неучастия» имеет право на жизнь, но мне лично не близка, поскольку в практическом плане сходна с безразличием или трусостью.

6. «Это псевдовыборы, но в списке есть мой кандидат и я пойду, чтобы оказать ему моральную поддержку, о чем заявлю открыто с фото в сети» — логично и понятно, даже если мы расходимся в отношении конкретного кандидата. «Это псевдовыборы, я хочу показать власти, что я против, но боюсь сделать это открыто, поэтому просто впишу, что не противно, в бюллетень» — первый шаг на пути от населения к гражданину. «Это псевдовыборы и я хочу заявить об этом. Законно, но громко. Поэтому впишу в бюллетень свою позицию, сфотографирую и выложу в сеть» — такое действие, как и открытое голосование за своего кандидата дает пример нерешительным, помогает наблюдателям выявлять нарушения и однозначно показывает власти — мы не боимся, мы готовы действовать, следующий шаг, если нас не услышат — баррикады.

Вывод: выражение своей протестной позиции в бюллетене, тем более выражение открытое — не только морально, но и политически значимо.

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