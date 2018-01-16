Родители одного из напавших на школьников подростков обращались за помощью, но получили штраф

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова сообщила, что один из подростков, напавших 15 января на учащихся пермской школы, еще в 2012 году был поставлен на внутришкольный учет в связи с проявляемой агрессией в отношении сверстников. Однако на это не обратили должного внимания.

В 2017 году ситуация усугубилась, и за помощью к уполномоченным органам обратились уже родители подростка. Но и здесь предпринятые комиссией по делам несовершеннолетних меры ограничились наложением штрафа на самих же родителей, сообщается на сайте Кузнецовой.

«Трагедии могло не случиться, но здесь налицо непрофессионализм специалистов, отсутствие коммуникации и преемственности в работе ведомств», — считает Кузнецова.

На межведомственном совещании она предложила оказать помощь пострадавшим семьям и их детям, дополнительно проработать вопрос безопасности в школах и оценить, насколько различные нормативные акты, в том числе Стратегия развития воспитания в РФ до 2025 года, перекликаются с действительностью.

ЧП в пермской школе произошло утром 15 января, когда двое подростков, вооружившись ножами, устроили резню в одном из кабинетов, где в это время у учеников 4 класса шел урок. В результате пострадали 15 человек, среди которых сами нападавшие, школьники и учительница.

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