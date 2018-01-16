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На Филлипинах эвакуировали людей из-за извержения вулкана

16.01.2018

Извержение вулкана Майон началось утром 16 января. Лава фонтанировала и стекала по его склонам, вулканический пепел достиг близлежащих населенных пунктов, сообщает Associated Press.

Почти 15 тыс. человек покинули опасную зону в радиусе 6–7 километров от Майона, сейсмологи настоятельно рекомендуют людям не возвращаться в этот район.

Пока уровень опасности специалисты оставляют на третьем уровне, что указывает на то, что опасное извержение возможно «в течение нескольких недель или даже дней».

Майон находится в провинции Албай, примерно в 340 км к юго-востоку от Манилы. Майон популярен среди альпинистов и туристов. В 2013 году от извержения пепла погибли пять альпинистов. Первое зарегистрированное извержение Майона произошло в 1616 году, а самое разрушительное в 1814 году убило 1200 человек. 

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