Republic: В Чечне массово пытают людей из-за антинаркотической кампании

В Чечне по приказу главы республики Рамзана Кадырова проходит антинаркотическая кампания, в ходе которой полицейские устраивают рейды, задерживают десятки людей, к некоторым из которых применяют пытки, чтобы выбить признательное показание, пишет во вторник, 16 января, Republic.

В 2017 году в республике выявили 507 правонарушений, связанных с употреблением наркотиков. Издание пишет об одном из задержанных — 31-летнем Магомеде-Али Межидове, который пожаловался в прокуратуру на то, что 16 августа его «в очередной раз» под конвоем завели в кабинет сотрудников уголовного розыска в отделе МВД по Шалинскому району. Полицейские прикрепили к большим пальцам Межидова аппарат для пыток током, на голову надели олимпийку и стали пытать, требуя подписать признательное показание. В отделении МВД у Межидова выяснили, где и кто в республике продает или покупает наркотики. Как пишет Republic, официально задержание оформили 31 августа, а решение об аресте суд принял 2 сентября. Признательные показания Межидов подписал 20 августа.

Также полицейские задержали брата Межидова — Магомед-Сидика. Издание пишет, что в участке ему сказали, что если он не подпишет признательные показания, то против него сфабрикуют дело по одной из «террористических статей». Магомеда-Сидику «обездвижили с помощью скотча и наручников» и пытали до тех пор, пока он не подписал признательные показания в том, что 20 августа он продал за тысячу рублей чуть больше 16 грамм марихуаны, сообщает Republic. Брата Магомеда-Сидика обвинили в хранении почти 128 грамм марихуаны. По мнению защиты, 20 августа Магомед-Али Межидов уже находился в изоляторе временного содержания, а значит, уголовное дело против него однозначно сфальсифицировано. На очной ставке Магомед-Али Межидов опознал Халида Ахъядова, который проходит по делу свидетелем, а по словам Межидова, пытал его током. Ахъядов рассказал, что с начала 2017 года работает в МВД стажером.

Republic проанализировал 67 решений судов республики по «наркотическим статьям» и пришел к выводу, что у всех есть общие черты: всех задержали и доставили в участок из-за отсутствия документов, после чего обвинили в том, что фигуранты дела срезали и засушили несколько листов дикорастущей конопли. Также все обвиняемые давали признательные показания, а их дела суд рассмотрел в особом порядке. Источник, близкий к МВД, рассказал Republic, что задержанных заставляют записывать признательные показания на камеру. По мнению другого источника, это нужно для отчета перед Рамзаном Кадыровым. В МВД по Чечне заявили Republic, что «никаких нарушений при задержании или доставлении лиц» в полицию не выявлено, жалоб на действия сотрудников МВД не поступало.



11 января полиция арестовала главу чеченского отделения «Мемориала» Оюба Титиева. Ему предъявили обвинение в незаконном хранение наркотиков в крупном размере. Правозащитная организация Human Rights Watch обвинила силовиков и власти Чечни в фабрикации дела. Родственники правозащитника покинули республику в целях безопасности.







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