CNN: Россия не выполнит условия санкций против КНДР

Телеканал CNN в своем сюжете из России рассказал о рабочих из Северной Кореи, которые трудятся на стройках.
«Они работают в условиях, которые Госдепартамент США называет «рабовладельческими». Всего в России трудятся примерно 50 тыс. рабочих из КНДР. При этом до 80% их доходов отправляются обратно в Пхеньян, чтобы поддержать режим северокорейского лидера», — сообщает CNN.
Санкции в отношении КНДР были ужесточены после запуска новой ракеты Hwasong-15, которая по словам властей страны способна достигнуть материковой части США.
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