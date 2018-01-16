CNN: Россия не выполнит условия санкций против КНДР

Телеканал CNN в своем сюжете из России рассказал о рабочих из Северной Кореи, которые трудятся на стройках.

«Они работают в условиях, которые Госдепартамент США называет «рабовладельческими». Всего в России трудятся примерно 50 тыс. рабочих из КНДР. При этом до 80% их доходов отправляются обратно в Пхеньян, чтобы поддержать режим северокорейского лидера», — сообщает CNN.

Согласно резолюции Совета Безопасности ООН, направленной на сдерживание ядерных амбиций Северной Кореи, странам разрешено использовать существующие квоты на северокорейских рабочих, но запрещено выдавать новые. Все северокорейские рабочие должны быть отправлены домой к декабрю 2019 года. Но поскольку неясно, сколько северокорейских рабочих в настоящее время находится в России, аналитики говорят, что нельзя быть уверенными, что все они вернутся на родину.

Санкции в отношении КНДР были ужесточены после запуска новой ракеты Hwasong-15, которая по словам властей страны способна достигнуть материковой части США.

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