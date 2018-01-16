Президент Ирландии соболезнует о смерти вокалистки The Cranberries

Президент Ирландии Майкл Хиггинс выразил соболезнования в связи со смертью вокалистки ирландской группы The Cranberries Долорес О’Риордан, которая неожиданно скончалась 15 января в возрасте 46 лет.
«С большой печалью я узнал о смерти Долорес О'Риордан, музыканта, певца и писателя. Долорес О'Риордан и The Cranberries оказали огромное влияние на рок и поп-музыку в Ирландии и в международном масштабе… Для ее семьи и всех тех, кто поддерживает ирландскую музыку, ирландских музыкантов и исполнителей, ее смерть будет большой потерей», — сказано в заявлении на сайте президента Ирландии.
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