В США назвали Россию главной угрозой в Европе и создают новое вооружение

Россия является самой большой угрозой на Европейском континенте, и НАТО делает все возможное для сдерживания восточного соседа, сказал глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд.

На конференции НАТО генерал отметил, что Россия модернизировала свои вооруженные силы. Это касается ядерного потенциала, морского флота, средств кибернетической и электронной войны.

Между тем, как пишет The Wall Street Journal , Пентагон собирается разработать новые единицы ядерного вооружения. Речь идет о создании ядерной боеголовки малой мощности, которой планируется оснащать баллистические ракеты Trident II, предназначенные для запуска с атомных подводных лодок. Также американские военные планируют разработать новую крылатую ракету морского базирования, оснащенную ядерной боеголовкой, уточняет РБК

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