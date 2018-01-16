Медики рассказали о состоянии пострадавших в пермской школе

Министерство здравоохранения Пермского края сообщило о состоянии детей и учительницы, пострадавших накануне в школе № 127, где двое подростков с ножами напали на четвероклассников.

«По состоянию на 8 утра 16 января в городской клинической больнице №4 Перми по-прежнему находятся трое пострадавших: двое молодых людей в состоянии средней тяжести, учительница находится в реанимации, состояние тяжелое, имеется положительная динамика», — говорится в сообщении.

Еще девять школьников размещены в Краевой детской клинической больнице. Их состояние средней тяжести. Один ребенок находится в реанимации с тяжелом состоянии. Угрозы его жизни нет, отмечают медики.

Как передает портал 59.ru, педагог уже пришла в сознание после операции. Родственникам разрешили навестить ее.

Суд сегодня должен избрать подозреваемым в нападении меру пресечения. Они между тем находятся в больнице.

По поручению главы правительства РФ Дмитрия Медведева министр образования Ольга Васильева вылетела в Пермь. Она должна на месте разобраться в причинах трагедии, проверить соблюдение существующих правил обеспечения безопасности и подготовить соответствующие предложения, передает «Интерфакс».

Утром 15 января двое подростков, вооружившись ножами, пришли в пермскую школу № 127 и устроили резню в одном из кабинетов, где в это время у учеников 4 класса шел урок. В результате пострадали 15 человек, среди которых сами нападавшие, школьники и учительница.

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