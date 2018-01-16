Александр Плющев о вранье

Уже не в первый раз задаю этот риторический вопрос, и еще буду его задавать. Почему, когда где-то в России что-то случается, официальные органы прямо с порога начинают врать? Сначала врут источниками, а потом какой-нибудь условной ириной волк или другой неписанной красавицей из пресс-службы. И вранье это настолько очевидно, что поверить в него может только идиот. Представляете себе сошедшихся на ножах старшеклассников, которых разнимает малышня?



И так любое ведомство, особенно из тех, которые в погонах. Впрочем, они практически все сейчас в погонах.

Когда начинают подтягивать всякую идеологию, типа увлекались идеями Навального, это я отлично понимаю. Но какая пиар-стратегия лежит в основе тупого, нарочитого вранья? Ведь можно сказать, что разбираемся-выясняем, мотивы пока неясны, все такое. Но нет, это как-то не по-нашему.



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