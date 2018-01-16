Штаб Путина аннулировал собранные в Кургане подписи

Избирательный штаб Владимира Путина аннулировал подписи в поддержку своего кандидата, собранные в Курганской области на двух режимных заводах, сообщает «КоммерсантЪ».

«Руководство двух предприятий Курганской области без консультаций с штабом, его региональным отделением грубо нарушило законодательство и провело сбор подписей на предприятии в рабочее время, поэтому такие подписи мы принять не сможем», — сказал пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов.

Курганское отделение КПРФ ранее получило информацию из областной федерации профсоюзов и составило жалобу в ЦИК о нарушении закона «О выборах президента», отмечает издание. Согласно жалобе, 11 января подписи среди работников цеха №120 ОАО «Курганмашзавод» собирались в рабочее время в цеховом корпусе. Администрация обязала всех сотрудников цеха принести документы, удостоверяющие личность. 12 января планировался сбор подписей среди работников прессово-сборочного завода, входящего в состав ОАО «Курганмашзавод». Также 11 января сбор подписей в поддержку Владимира Путина в рабочее время прошел в производственных помещениях ООО «Курганхиммаш».

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