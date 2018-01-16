Умер лидер «Трудовой России» Виктор Анпилов

Председатель исполкома движения «Трудовая Россия» Виктор Анпилов скончался 15 января на 73-м году жизни, не приходя в сознание после инсульта, сообщает «Интерфакс».

Виктор Анпилов работал в Гостелерадио. В 1990 году был избран депутатом Моссовета. В 1991 году — секретарем ЦК руководителем Московского горкома партии. В октябре 1996 года исключен из РКРП. В 1992 году Анпилов был одним из создателей общественно-политического движения «Трудовая Россия». В 2006–2007 годах принимал участие в совещаниях и митингах общественного движения «Другая Россия». Был доверенным лицом кандидата в президенты РФ Владимира Жириновского в 2012 году.

The New Times

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