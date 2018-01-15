Начал работу предвыборный сайт Владимира Путина

Предвыборный сайт президента РФ Владимира Путина, который намерен остаться на своем посту, начал работу по адресу putin2018.ru. Он разделен на семь разделов: «Достижения», «Дневник кампании», «Доверенные лица», «Биография», «Команда поддержки», «Волонтеры», «Контакты». Лента новостей разделена на подразделы «Россия настоящего» и «Россия будущего».



На портале размещен список доверенных лиц Путина. В него в том числе вошли музыкант Игорь Бутман, директор Центра им А.Н.Бакулева Леонид Бокерия, юморист Владимир Винокур, певицы Полина Гагарина и Диана Гурцкая, композитор Игорь Крутой, певец Лев Лещенко, ведущий КВН Александр Масляков, генеральный директор «Эрмитажа» Михаил Пиотровский, кинорежиссеры Владимир Хотиненко и Карен Шахназаров, телеведущий Леонид Якубович и другие.

Владимир Путин баллотируется в президенты в качестве самовыдвиженца. Сопредседателями его избирательного штаба стали руководитель центра одаренных детей «Сириус» Елена Шмелева, генеральные директора КАМАЗа Сергей Когогин и Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Рогачева Александр Румянцев.

The New Times

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