Суд отклонил иск Яшина к Собянину

Суд отклонил иск главы Совета муниципальных депутатов Красносельского района Москвы Ильи Яшина к мэру города Сергею Собянину. Иск был подан из-за запрета на проведение «Дня свободных выборов» 24 декабря 2017 года.

«Наша позиция: есть закон Москвы о местном самоуправлении, он дает муниципалитетам право на проведение районных праздников, ограничение этого права исполнительной властью является незаконным вмешательством в полномочия депутатов», — считает Яшин.

Власти Москвы уверены , что «День свободных выборов» это массовое мероприятие, которое требует согласования. Из-за этой позиции праздник не состоялся. Яшину пришлось провести мероприятие в форме схода жителей. После этого его оштрафовали

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