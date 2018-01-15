Илья Яшин: я зол

И дело даже не в том, что суд отклонил наш иск к Собянину. Это было ожидаемо — вряд ли в столице найдется судья, который рискнет пойти против градоначальника. Возмущение вызывает наглость мэрии, которая даже не потрудилась прислать на заседание подготовленных юристов.



Сидят напротив девушки и хлопают глазами. Исковое заявление, кажется, видят первый раз. На все вопросы — либо читают по бумажке свой отзыв, либо молчат, либо бормочат что-то невнятное. Ни одного содержательного ответа. Даже судья в какой-то момент начала повышать на них голос, как на школьниц.

Наша позиция: есть закон Москвы о местном самоуправлении, он дает муниципалитетам право на проведение районных праздников, ограничение этого права исполнительной властью является незаконным вмешательством в полномочия депутатов.

Юристки префектуры и мэрии переглядываются: «Ну вы же заявку не подали...»

Поясняем: проведение районных праздников не требует никаких заявок, это полномочия муниципальных депутатов, в соответствии с законом. Цитируем закон, предоставляем выдержку.

«Юристки», судя по всему, видят закон о местном самоуправлении впервые в жизни. Читают статью о полномочиях, искренне удивляются. Закон, говорят, может, и есть, но вот у нас распоряжение мэра, оно требует согласовывать любые мероприятия.

Я уже с трудом сдерживаю раздражение: «Вы понимаете, что никакое распоряжение мэра не может противоречить закону?» Дамы жмут плечами: «Ну это на усмотрение суда».

Судье и самой, похоже, неловко слушать весь этот бред. Но что поделать? Не принимать же ей в самом деле решение против Собянина: лишиться работы. Быстро зачитала «в удовлетворении иска отказать» и нырнула в свой кабинет.

Противно наблюдать, как деградирует исполнительная власть. Логика понятна: если судья все равно примет решение в твою пользу, зачем напрягаться и готовиться к суду? И так сойдет.

Профессиональная деформация во всем.

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