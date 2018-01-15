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Минюст требует ликвидировать фонд Навального

15.01.2018

Министерство юстиции России подало иск в Мещанский суд Москвы о ликвидации фонда «Пятое время года», который занимается обеспечением работы штаба политика Алексея Навального, передает «Интерфакс». Рассмотрение дела по существу назначено на 22 января.

В конце 2017 года ГУ Минюста по Москве по требованию прокуратуры провело внеплановую документарную проверку соответствия деятельности фонда заявленным в его уставе целям и законодательству.

Фонд «Пятое время года» является операционным юрлицом деятельности Алексея Навального, в том числе аккумулирует все средства, которые поступают в виде пожертвований.

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