Минюст требует ликвидировать фонд Навального

Министерство юстиции России подало иск в Мещанский суд Москвы о ликвидации фонда «Пятое время года», который занимается обеспечением работы штаба политика Алексея Навального, передает «Интерфакс». Рассмотрение дела по существу назначено на 22 января.

В конце 2017 года ГУ Минюста по Москве по требованию прокуратуры провело внеплановую документарную проверку соответствия деятельности фонда заявленным в его уставе целям и законодательству.

Фонд «Пятое время года» является операционным юрлицом деятельности Алексея Навального, в том числе аккумулирует все средства, которые поступают в виде пожертвований.

Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram

Читайте также:

В ожидании больших пересадок

Как фанера над Хмеймимом

Собирать до посинения

Самый тайный кандидат

Называть нельзя игнорировать