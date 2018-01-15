Истребители Великобритании перехватили российские бомбардировщики

Два британских истребителя сил постоянной готовности Typhoon по тревоге поднялись в воздух с авиабазы Лоссимут в Шотландии на «перехват» российских стратегических бомбардировщиков, приблизившихся к территории Великобритании, передает «Интерфакс».

Вместе с истребителями в воздух был также поднят британский самолет-заправщик, который обеспечивает длительность их полета. Кроме того, взлетели два бельгийских истребителя постоянной готовности F-16 и французский самолет-заправщик C-135FR Stratotanker.

По сообщению британских СМИ, в командовании ВВС Великобритании подтвердили «перехват» российских самолетов.

«Мы можем подтвердить, что самолеты постоянной готовности Typhoon с авиабазы Лоссимут были подняты в воздух сегодня утром. Операция продолжается, и не можем предоставить дополнительную информацию до ее окончания», — сказал представитель британских Королевских ВВС.

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