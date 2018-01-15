ЕСПЧ принял жалобу Навального на второй приговор по делу «Кировлеса»

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению жалобу Алексея Навального и Петра Офицерова на повторный приговор по делу «Кировлеса». Об этом Навальный сообщил на своем сайте.

«Мы последовательно доказываем свою юридическую правоту. В честном суде докажем, что от выборов я отстранен незаконно, следовательно, такие выборы нельзя признать. Нельзя признать и власть, захватившую кабинеты в результате этих «выборов», — считает Навальный.

При этом он отмечает, что факт принятия жалобы не отразится на участии политика в президентских выборах, так как с вероятностью 99% решение будет принято после выборов.

Алексей Навальный и Петр Офицеров в 2013 году были осуждены за хищение лесоматериалов у ФГУП «Кировлес» на 16 млн руб. ЕСПЧ в феврале 2016 года удовлетворил их жалобу на решение, после чего Верховный суд отменил им приговор и отправил дело на новое рассмотрение. В феврале 2017 года Ленинский суд Кирова вновь признал Навального виновным и приговорил к пяти годам условно.

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