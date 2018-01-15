В Хабаровске координатора штаба Навального арестовали после подачи уведомления на митинг

В Хабаровске координатора местного штаба политика Алексея Навального Алексея Ворсина суд арестовал на 15 суток, поле того как тот подал уведомление о проведении митинга.

«Координатору нашего штаба в Хабаровске только что дали 15 суток просто за подачу уведомления на митинг», — написал Навальный в Twitter.

«Сегодня в 9:00 подали заявку на шествие с митингом 28 января. А в 11:00 звонят из центра Э, просят явиться для составления протокола... Составили протокол по 20.2 ч. 8 за якобы агитацию акции 28 января», — описал произошедшее сам Ворсин в Facebook

Алексей Навальный ранее призвал сторонников выйти на уличную акцию 28 января, так как Центральная избирательная комиссия РФ отказала ему в регистрации в качестве кандидата в президенты. После этого политик призвал к бойкоту голосования.

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