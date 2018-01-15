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СК завершил расследование дела Кирилла Серебренникова

15.01.2018

Расследование дела о хищениях в «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова завершено, передает «Интерфакс».

«Согласно окончательной редакции обвинения, сумма ущерба выросла до 133 млн рублей. В остальном фабула дела осталось такой же, как и была», — сообщила адвокат одной из фигуранток дела, директора Российского академического молодежного театра Софьи Апфельбаум, Ирина Поверинова.

Серебренников находится под домашним арестом. По версии следствия, он и руководители компании «Седьмая студия» похитили деньги, выделенные из госбюджета на театральный проект «Платформа». Под домашним арестом также находятся директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум, бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин и экс-главный бухгалтер Нина Масляева. Бывший гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский находится в СИЗО. Заочно арестована продюсер Екатерина Воронова, которая покинула Россию. 

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