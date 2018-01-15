СК завершил расследование дела Кирилла Серебренникова

Расследование дела о хищениях в «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова завершено, передает «Интерфакс».
«Согласно окончательной редакции обвинения, сумма ущерба выросла до 133 млн рублей. В остальном фабула дела осталось такой же, как и была», — сообщила адвокат одной из фигуранток дела, директора Российского академического молодежного театра Софьи Апфельбаум, Ирина Поверинова.
Серебренников находится под домашним арестом. По версии следствия, он и руководители компании «Седьмая студия» похитили деньги
, выделенные из госбюджета на театральный проект «Платформа». Под домашним арестом также находятся директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум
, бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин и экс-главный бухгалтер Нина Масляева. Бывший гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский находится в СИЗО. Заочно арестована продюсер Екатерина Воронова
, которая покинула Россию.
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