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Лавров объяснил наращивание вооружений девальвацией международного права

15.01.2018

Все больше стран делают ставку на увеличение военной мощи из-за девальвации системы международного права, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2017 году, передает «КоммерсантЪ».

«Мы наблюдаем девальвацию международного права, снижение роли многосторонних институтов, наблюдаем также ставку все большего числа государств на то, чтобы наращивать военную мощь, в которой они в нынешней ситуации видят чуть ли не единственную гарантию сохранения своего суверенитета», — сказал министр.

В сложившейся ситуации Лавров винит США. По его словам, США и их союзники «по-прежнему хотят вести дела исключительно на основе диктата». Министр также заявил, что  Вашингтон разворачивает глобальную систему противоракетной обороны и вводит односторонние санкции, чтобы сдерживать своих конкурентов.  

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