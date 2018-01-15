Лавров объяснил наращивание вооружений девальвацией международного права

Все больше стран делают ставку на увеличение военной мощи из-за девальвации системы международного права, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2017 году, передает «КоммерсантЪ».
«Мы наблюдаем девальвацию международного права, снижение роли многосторонних институтов, наблюдаем также ставку все большего числа государств на то, чтобы наращивать военную мощь, в которой они в нынешней ситуации видят чуть ли не единственную гарантию сохранения своего суверенитета», — сказал министр.
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