Россияне подают в суд на Apple

С иском в Тверской районный суд Москвы и другие суды обратятся юристы NLF Group и Lex Borealis, представляющие интересы ряда владельцев iPhone. Претензии касаются искусственного замедления работы смартфонов прежних поколений, пишет «КоммерсантЪ».
Ранее СМИ собщали, что Apple намеренно тормозит работу устройств прошлых поколений. Из-за этого по всему миру поданы десятки исков. Корпорация пояснила, что замедляла работу смартфонов для продления срока их службы и предотвращения неожиданных отключений.
Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram
Читайте также: