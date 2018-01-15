Россияне подают в суд на Apple

С иском в Тверской районный суд Москвы и другие суды обратятся юристы NLF Group и Lex Borealis, представляющие интересы ряда владельцев iPhone. Претензии касаются искусственного замедления работы смартфонов прежних поколений, пишет «КоммерсантЪ».

Ранее СМИ собщали, что Apple намеренно тормозит работу устройств прошлых поколений. Из-за этого по всему миру поданы десятки исков. Корпорация пояснила, что замедляла работу смартфонов для продления срока их службы и предотвращения неожиданных отключений.

Юристы российских истцов считают, что замедление работы устройств Apple по закону «О защите прав потребителей» должно быть истолковано, как «очевидный недостаток товара». Общая сумма исковых требований, по предварительным оценкам, составит несколько десятков миллионов рублей.

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