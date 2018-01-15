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По факту нападения на пермскую школу возбуждено дело о покушении на убийство

15.01.2018

В Следственном комитете РФ по Пермскому краю сообщили, что утром 15 января в местной школе между двумя учениками произошла драка на ножах, которую пытались предотвратить находящиеся там же педагоги и школьники. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). Подозреваемые задержаны.

По данным Министерства территориальной безопасности края, в результате происшествия пострадали 9 человек, из них 8 детей, 1 преподаватель. Трое несовершеннолетних госпитализированы в детскую клиническую больницу № 15, учительница и ребенок 16 лет в тяжелом состоянии направлены в городскую клиническую больницу № 4. Остальных детей осмотрены медиками на месте происшествия.

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